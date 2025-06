Le PSG va réussir le coup du siècle ?

En lice pour la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs, le PSG peut réaliser un coup légendaire. Ayant déjà raflé quatre titres cette saison, dont sa Ligue des Champions historique, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi réussira un incroyable quintuplé en cas de sacre aux Etats-Unis. Selon vous, le PSG de Luis Enrique va-t-il réaliser cet exploit ? A vos votes !

Un quintuplé légendaire pour le PSG ?

Ayant réussi un quadruplé historique, le PSG peut aller encore plus loin avec un quintuplé légendaire. En effet, l'écurie rouge et bleu va disputer la toute première édition de la Coupe du Monde des clubs, qui aura lieu aux Etats-Unis entre le 15 juin et le 13 juillet. Lors du tirage au sort, le PSG est tombé dans le groupe B avec l'Atlético de Madrid, Botafogo et Seattle Sounders FC.

A votre avis, le PSG de Luis Enrique va-t-il remporter la Coupe du Monde des clubs cet été ? C'est le moment de voter !