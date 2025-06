Le PSG va signer un coup historique à l'étranger ?

Après avoir remporté la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain va entamer une nouvelle compétition inédite avec le Mondial des clubs. La course débutera ce dimanche avec déjà un choc face à l’Atlético de Madrid, qui en cas de victoire pourrait bien aider les Parisiens à faire grandir leur renommée aux quatre coins de la planète.

Cette compétition va également permettre à Paris d’élargir son champ d’influence, avec notamment une toute nouvelle PSG House à Los Angeles, où l’on a notamment retrouvé un certain Javier Pastore . « C'est une compétition que j'aime beaucoup. Jouer avec des équipes d'un autre continent, c'est fantastique, pour montrer aussi le niveau des équipes sud-américaines ou africaines, partout » a confié l’ancien joueur parisien, au micro de RMC Sport.

« Il y a de très jeunes joueurs avec beaucoup d'envie de gagner des titres »

« C'est une belle compétition pour les joueurs et les clubs parce qu'elle sera vue sur tous les continents » a poursuivi Javier Pastore, persuadé que le PSG pourra tirer son épingle du jeu en ce Mondial des clubs en allant chercher le cinquième trophée de leur saison « Si le PSG est favori ? Toujours (sourire). Avec l'année qu'ils ont fait, il y a de très jeunes joueurs avec beaucoup d'envie de gagner des titres et ça arrive au meilleur moment pour Paris ». En plus des Madrilènes le 15 juin, les Parisiens rencontreront Botafogo le 20, puis Seattle le 23 pour clore la phase de poule.