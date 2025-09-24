PSG : Dembélé avec Zidane, la réunion de folie !

Axel Cornic

En remportant le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a réalisé un véritable exploit. La star du Paris Saint-Germain est en effet seulement le sixième Français à rafler la prestigieuse distinction individuelle après notamment Karim Benzema, Zinedine Zidane, Jean-Pierre Papin ainsi que Michel Platini et Raymond Kopa.

Avec la saison historique du PSG, Ousmane Dembélé était annoncé comme le grand favori pour le Ballon d’Or. En dépit d’une forte concurrence de Lamine Yamal, le jeune prodige du FC Barcelone, c’est bien lui qui a été désigné pour succéder à Rodri.

Dembélé fait briller la France Evidemment, cet évènement a été célébré comme il se doit en France, qui rafle un primat assez spécial. Car avec le Ballon d’Or d’Ousmane Dembélé, la France devient le pays avec le plus de vainqueurs devant notamment l’Allemagne, l’Italie et le Brésil. Et cela va désormais peser sur les épaules de l’attaquant du PSG.