PSG : Dembélé annonce un départ à l'étranger !

Pour la première édition de la Coupe du Monde des clubs, la délégation du PSG est actuellement aux Etats-Unis. Ce dimanche soir, les hommes de Luis Enrique ont la possibilité de remporter cette nouvelle compétition, étant opposés à Chelsea en finale. Comme l'a avoué Ousmane Dembélé, il aimerait participer à la prochaine Coupe du Monde des clubs, prévue en 2029.

«On espère revenir dans quatre ans»

Lors d'un entretien accordé à la FIFA, Ousmane Dembélé a avoué qu'il voulait disputer la Coupe du Monde des clubs 2029. « C'est un trophée important. comme on l'a dit depuis le début de saison, on voulait remporter tous les trophées. On a remporté pratiquement tous les trophées qu'on voulait. Dimanche, on a l'occasion de jouer une grande finale face à Chelsea et on va tout donner pour remporter aussi ce trophée. On a été très bien accueillis, que ce soit à Los Angeles, Seattle, Atlanta et maintenant à New York. On a passé de très bons moments, sur le terrain et en dehors. On est fiers de faire partie de cette Coupe du monde des clubs et on espère revenir dans quatre ans », a confié le numéro 10 du PSG. D'après The Guardian, plusieurs pays sont candidats pour organiser la compétition : le Qatar, l'Espagne, le Maroc et le Brésil.