PSG : Décollage imminent, la presse étrangère annonce un transfert !

Il ne figurait plus dans les petits papiers du PSG depuis un bon bout de temps. En attestait son départ en prêt pour Aston Villa à compter du dernier mercato hivernal. De retour dans la capitale au terme du prêt en question, Marco Asensio a passé l'été à Paris, mais semble être sur le point de définitivement mettre un terme à son aventure entamée il y a 2 ans de cela. Direction la Turquie et plus particulièrement Istanbul où un accord entre les trois parties aurait été convenu. Il devrait rapidement prendre l'avion pour effectuer sa visite médicale.

Le Paris Saint-Germain semble être en passe non pas de se séparer de Gianluigi Donnarumma qui est attendu côté de Manchester City, mais plutôt de Marco Asensio. Déjà envoyé en prêt l'espace d'une demi-saison en Angleterre, le milieu offensif espagnol est attendu dans le club où José Mourinho a pris la porte ces dernières heures.

Accord trouvé avec le Fenerbahçe, Asensio va prendre l'avion The Athletic, par l'intermédiaire de son journaliste David Ornstein, a confirmé le départ de Marco Asensio du PSG. Prêté à Aston Villa sur la seconde partie de saison dernière, l'international espagnol s'apprêterait à s'envoler pour la Turquie et Istanbul. Un transfert permanent au Fenerbahçe a été conclu avec le PSG. Et pourtant, la destination d'Asensio aurait pu être tout autre au vu de l'intérêt grandissant des Villans au fil de l'été. Sans succès puisque les Turcs rafleraient la mise.