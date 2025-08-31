Transfert à l’étranger : Le PSG touche au but pour cette star !

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche actuellement à se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien est proche de Manchester City, qui doit d’abord vendre Ederson. Mais alors que le portier brésilien se rapproche de Fenerbahçe, l’issue de ce dossier Donnarumma se rapproche très sérieusement, et son transfert pourrait être imminent.
La clôture du mercato estival approche. Du côté du PSG, on se focalise essentiellement sur les départs de certains éléments indésirables comme Gianluigi Donnarumma. L’Italien, qui a déjà fait ses adieux au Parc des Princes, tient un accord avec Manchester City.
Ederson va quitter Manchester City
Cependant, avant de pouvoir recruter Donnarumma, le club mancunien doit déjà se séparer d’Ederson. Le gardien brésilien a été convoité par Galatasaray, qui a proposé 10M€ pour le recruter. Offre refusée par Manchester City, qui attend plus pour laisser filer son joueur. En somme, Ederson est véritablement la clé du dossier Gianluigi Donnarumma.
Le Brésilien va débloquer l’avenir de Donnarumma
Et à en croire les dernières révélations de Sport Mediaset, ça bouge pour Ederson ! En effet, le gardien de 32 ans serait tout proche de Fenerbahçe. L’accord est conclu entre ce dernier et le club turc, qui lui propose 8M€ par saison sur trois ans. Au niveau de l’indemnité de transfert, cette dernière devrait se situer à 15M€ (13M€ + 2M€ de bonus). Manchester City va enfin pouvoir signer Gianluigi Donnarumma, alors qu’un transfert à hauteur de 35M€ est évoqué avec le PSG.