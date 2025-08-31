Transfert à l’étranger : Le PSG touche au but pour cette star !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG cherche actuellement à se séparer de Gianluigi Donnarumma. Le gardien italien est proche de Manchester City, qui doit d’abord vendre Ederson. Mais alors que le portier brésilien se rapproche de Fenerbahçe, l’issue de ce dossier Donnarumma se rapproche très sérieusement, et son transfert pourrait être imminent.

La clôture du mercato estival approche. Du côté du PSG, on se focalise essentiellement sur les départs de certains éléments indésirables comme Gianluigi Donnarumma. L’Italien, qui a déjà fait ses adieux au Parc des Princes, tient un accord avec Manchester City.

Ederson va quitter Manchester City Cependant, avant de pouvoir recruter Donnarumma, le club mancunien doit déjà se séparer d’Ederson. Le gardien brésilien a été convoité par Galatasaray, qui a proposé 10M€ pour le recruter. Offre refusée par Manchester City, qui attend plus pour laisser filer son joueur. En somme, Ederson est véritablement la clé du dossier Gianluigi Donnarumma.