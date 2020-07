Foot - PSG

PSG : Cristiano, Messi… Mbappé est amené à atteindre les sommets !

Publié le 29 juillet 2020 à 5h15 par Th.B.

Considéré comme le futur du football européen, Kylian Mbappé serait incontestablement un crack selon Mauro Icardi. La pépite du PSG est d’ailleurs amené à suivre les traces de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi.

Meilleur buteur des deux dernières saisons de Ligue 1, Kylian Mbappé collectionne également les récompenses collectives que ce soit en club ou avec l’Équipe de France. À tout juste 21 ans, le champion du monde tricolore a un palmarès qui en fait rêver plus d’un. Hormis ses titres, Mbappé dispose de qualités tellement importantes qu’il devrait à terme marcher dans le sillage de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

« Il est conscient de son potentiel et a la tête sur les épaules pour devenir le meilleur joueur du monde »