PSG : Coup dur annoncé, c’est inédit !

Présent à Monaco ce jeudi soir pour le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des Champions 2025-2026, Nasser Al-Khelaïfi a eu le temps de se confier sur certains sujets. Le président du PSG a notamment confié son pessimisme vis-à-vis de la répartition des droits TV, malgré son enthousiasme à l’égard de la nouvelle chaîne Ligue 1 +.
Un véritable problème pour le football français. Comme l’a récemment révélé l’Equipe, cette saison, le montant total des droits TV que toucheront les clubs de Ligue 1 n’a jamais été aussi bas. Ainsi, ce sont 80,5M€ que les clubs français devront se répartir à la fin de la saison. Une donnée qui inquiète les clubs plus modestes, comme les plus riches. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le sujet ce jeudi.
« Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux »
« C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait... Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire », a ainsi lâché le patron du PSG à l’Equipe avant de poursuivre.
« C'est la première fois depuis quatorze ans que l'on est là qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir »
« J'espère que cette chaîne va marcher. J'ai demandé combien on allait toucher, mais je n'ai pas de réponse. C'est la première fois depuis quatorze ans que l'on est là qu'on ne sait pas quelle somme on va percevoir. Je suis évidemment plus inquiet pour les clubs qui n'ont pas beaucoup d'autres revenus que ceux des droits télé. Cela va être très dur, très difficile. Je laisse travailler LFP Media (la filiale commerciale de la Ligue). Mais à la fin, je veux voir combien le PSG reçoit… Le plus important pour moi, que ce soit une chaîne ou n'importe quel autre système, c'est combien les clubs français vont toucher. Je souhaite le succès de cette chaîne, mais il y a une très grosse incertitude », conclut Al-Khelaïfi.