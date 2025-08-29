PSG : Coup dur annoncé, c’est inédit !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Présent à Monaco ce jeudi soir pour le tirage au sort de la phase de championnat de la Ligue des Champions 2025-2026, Nasser Al-Khelaïfi a eu le temps de se confier sur certains sujets. Le président du PSG a notamment confié son pessimisme vis-à-vis de la répartition des droits TV, malgré son enthousiasme à l’égard de la nouvelle chaîne Ligue 1 +.

Un véritable problème pour le football français. Comme l’a récemment révélé l’Equipe, cette saison, le montant total des droits TV que toucheront les clubs de Ligue 1 n’a jamais été aussi bas. Ainsi, ce sont 80,5M€ que les clubs français devront se répartir à la fin de la saison. Une donnée qui inquiète les clubs plus modestes, comme les plus riches. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a évoqué le sujet ce jeudi.

« Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux » « C'est très difficile. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on va toucher de droits nationaux. L'année dernière, on savait... Cette saison, on ne sait rien. Je suis très inquiet pour les clubs français. Il y a des projets qui dépendent beaucoup des droits télé. Je ne sais pas comment ils vont faire », a ainsi lâché le patron du PSG à l’Equipe avant de poursuivre.