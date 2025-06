PSG : Coup de gueule d’une star !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Vainqueur de la Ligue des Champions avec le PSG puis de la Ligue des Nations à peine quelques jours plus tard avec le Portugal, João Neves va ensuite enchaîner avec la Coupe du Monde des clubs. Un calendrier surchargé en cette fin de saison, et qui ne manque pas d’agacer le jeune crack du PSG.

« Cette saison n'en finit décidément pas, c'est incroyable, mais nous sommes suffisamment professionnels pour passer assez rapidement d'une compétition à l'autre quasiment du jour au lendemain, et de club à sélection et inversement », a indiqué le jeune milieu de terrain portugais du PSG dimanche soir en zone mixte, alors que son équipe s’envolera pour les Etats-Unis dans les prochaines jours.

Neves agacé par l’enchaînement des matchs

« Pour être franc, nous ne savons pas trop à quoi nous attendre à la Coupe du monde des clubs avec un autre continent, des conditions météorologiques très différentes par rapport à ces dernières semaines, sans parler du décalage horaire. Il faudra gérer du mieux possible. Par rapport au calendrier, il ne faut pas trop y penser. Le plus important est de continuer à prendre le plus de plaisir tous ensemble et de conserver une certaine fraîcheur mentale, même si ce n'est pas toujours évident », poursuit João Neves. Le message est passé…