PSG : Comment le Qatar a puni Mbappé et d'autres stars

Alors que Kylian Mbappé a refusé d'activer l'option pour prolonger son contrat jusqu'au 30 juin 2025, la direction du PSG a décidé de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. De la même manière, le club de la capitale a déjà puni d'autres stars avant son numéro 7, et notamment Adrien Rabiot ou encore Hatem Ben Arfa.

Lors de son arrivée au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé a paraphé un bail de cinq saisons. Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, le numéro 7 parisien est passé tout près de quitter le club de la capitale librement et gratuitement. Mais heureusement pour le PSG, Kylian Mbappé a finalement rempilé au dernier moment, et ce, pour une durée de deux saisons, plus une en option. Toutefois, la star de 25 ans a refusé d'activer la clause pour étendre son contrat jusqu'au 30 juin 2025.

Mbappé puni par le PSG l'été dernier

Dans une lettre adressée à la direction du PSG l'été dernier, Kylian Mbappé a annoncé qu'il n'allait pas activer l'option pour allonger son contrat d'une année. Un décision ayant provoqué la colère de sa direction. Alors que Kylian Mbappé est engagé jusqu'au 30 juin 2024, les hautes sphères du PSG ont décidé de le mettre au placard et de le placer sur le marché. Une manière de le pousser à prolonger ou à accepter d'être vendu. En effet, le club parisien refusait de voir Kylian Mbappé partir librement et gratuitement à l'issue de son contrat. Après plusieurs semaines tendues, les deux parties se sont finalement entendues. Si le numéro 7 rouge et bleu n'a pas prolongé, il a tout de même trouvé un accord avec sa direction pour être réintégré dans le groupe de Luis Enrique. Selon certaines rumeurs, Kylian Mbappé aurait renoncé à des primes XXL pour que le PSG ne soit pas perdant sur le plan financier en cas de départ libre et gratuit le 1er juillet 2024.

Rabiot et Ben Arfa connaissent la chanson

En plus de Kylian Mbappé, plusieurs autres joueurs du PSG de Nasser Al-Khelaïfi ont déjà été mis à l'écart pendant leur séjour à Paris. D'abord, Adrien Rabiot a été mis au placard par la direction rouge et bleu pendant plusieurs mois, et ce, parce qu'il était dans la dernière année de son contrat et refusait de prolonger. Finalement, l'international français a quitté le PSG le 1er juillet 2019 pour rejoindre la Juventus librement et gratuitement. Arrivé au PSG lors de l'été 2016, Hatem Ben Arfa n'a pas répondu aux attentes. Ainsi, le club de la capitale l'a mis de côté pendant près d'un an, avant de le laisser filer à l'issue de son engagement le 1er juillet 2018. Actuellement, Hugo Ekitike est puni par le PSG. Alors qu'il a refusé de remplacer Randal Kolo Muani à l'Eintracht Francfort l'été dernier, le numéro 44 parisien n'a jamais figuré dans le groupe de Luis Enrique depuis la fermeture du marché. De surcroit, on peut également citer les joueurs placés dans le loft du PSG lors des deux dernières fenêtres de transferts estivales, notamment Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Julian Draxler à l'intersaison 2023.