Le PSG se lâche sur ce transfert XXL !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté au prix fort par le PSG qui avait déboursé pas moins de 60M€ pour le faire venir l'été dernier, Manuel Ugarte semble connaitre quelques soucis d'intégration dans la capitale, où ses performances sont moins impressionnantes depuis quelques mois. Mais Luis Enrique affiche un discours rassurant au sujet de sa recrue estivale.

En quête d'un nouveau milieu défensif lors du dernier mercato estival, le PSG n'avait pas hésité à payer les 60M€ correspondant au montant de la clause libératoire de Manuel Ugarte au Sporting Lisbonne pour attirer l'international uruguayen de 22 ans. Après un début de saison très prometteur, Ugarte a clairement levé le pied et son intégration au PSG ne semble pas se dérouler de la meilleure des manières. Interrogé à ce sujet samedi en conférence de presse, Luis Enrique s'est montré serein sur ces difficultés rencontrées par son numéro 4.

« Changer de pays, de langue »

« Tout ça c'est normal, ce n'est pas facile de changer de club. Ce ne l'est pas pour un vétéran, pour un jeune, pour un joueur qui a déjà de l'expérience. Changer de pays, de langue... Chaque période d'adaptation est différente. Je vois qu'il va bien, il est un joueur d'équipe, impressionnant, avec une personnalité très forte. Je parle avec les joueurs, parfois c'est superficiel, plus profond quand c'est nécessaire », indique l'entraîneur du PSG, qui tient à se montrer rassurant sur le cas Ugarte et promet du lourd pour son protégé.

« Pas du tout inquiet »