PSG - Clash : Le clan Al-Khelaïfi répond sèchement à Ibrahimovic…

Publié le 21 décembre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que Zlatan Ibrahimovic multiplie les attaques à l’encontre de la direction du PSG, Leonardo s’est accordé un droit de réponse envers son ancien protégé.

Dans des extraits de son nouveau livre intitulé Adrénaline. Mes histoires inédites , Zlatan Ibrahimovic n’y est pas allé de main morte au sujet du PSG, indiquant notamment qu’il a voulu prendre la place de Leonardo l’été dernier : « C'est vrai, je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur. En tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser Al-Khelaïfi, le président, et je lui ai proposé : "Si je ne renouvelle pas mon contrat avec le Milan, je viendrai au PSG et je vais remettre de l'ordre dans ton équipe". Nasser a ri, mais il n'a pas dit non (…) Même les joueurs du PSG à qui j'en ai parlé le pensaient. L'un m'a dit : "Zlatan, toi seul peux remettre de l'ordre et amener de la discipline dans l'équipe." Un autre : "Zlatan, si c'était toi, cette chose dans le vestiaire n'aurait pas eu lieu." ». Ibrahimovic tacle donc la direction du PSG sur sa gestion du vestiaire, et Leonardo n’a pas manqué de répondre au buteur suédois du Milan AC dimanche sur les ondes d’Europe 1.

« Zlatan, je le connais bien… »