Foot - PSG

PSG - Clash : Javier Tebas répond encore à Leonardo !

Publié le 16 septembre 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré la dernière sortie de Leonardo, Javier Tebas continue de charger le PSG et en rajoute encore une couche.

Depuis de nombreux mois, Javier Tebas est en boucle à l'encontre du PSG. Une situation qui agace Leonardo qui a répondu au président de La Liga au micro de Canal+ : « Pour moi elles sont déplacées. Je ne vois pas une personne de son rôle avoir des déclarations comme celles-là. Mais à mon avis, c'est plus pour faire parler de lui et de la Liga, dans un moment où elle n’est pas en très bonne santé, qu’autre chose. Nous on respecte toutes les règles du Fair-Play Financier. On a des personnes qui s’occupent de ça. Dans tout ce qu’on fait, on considère le Fair-Play Financier. C’est pour ça qu’il n’y a rien qui n’est pas en accord avec les règles ». Mais visiblement, cela n'est pas suffisant pour faire taire Javier Tebas.

Tebas en rajoute une couche