PSG - Clash : Daniel Riolo tacle encore Marco Verratti !

Publié le 27 février 2020 à 0h15 par G.d.S.S.

Sans le nommer, Daniel Riolo s’en est une nouvelle fois pris à Marco Verratti et s’est appuyé sur un joueur du Bayern Munich pour tacler le milieu de terrain du PSG.

Alors que le Bayern Munich n’a fait qu’une bouchée de Chelsea mardi soir en 8e de finale aller de la Ligue des Champions (3-0) à Stamford Bridge, Joshua Kimmich a notamment rendu une très belle copie. Le milieu de terrain allemand a d’ailleurs impressionné Daniel Riolo, le chroniqueur de RMC Sport , et ce dernier en a profité pour tacler l’un des grands noms du PSG : Marco Verratti. Selon Riolo, l’international italien devrait s’inspire de la belle progression de Kimmich.

« Il faut regarder ce qui se fait ailleurs »