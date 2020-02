Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Daniel Riolo affiche de gros doutes sur le prochain club de Neymar !

Publié le 25 février 2020 à 23h15 par B.C.

Alors que Neymar n’est pas au meilleur de sa forme depuis quelques semaines, Daniel Riolo s’interroge sur l’avenir de l’international auriverde…

Après avoir fait le forcing pour retourner au FC Barcelone, Neymar est finalement resté au PSG, mais l’attaquant est loin de faire l’unanimité. Malgré plusieurs grosses prestations en Ligue 1, Neymar ne s’est pas montré à son avantage sur la pelouse du Borussia Dortmund, et cela n’a pas été mieux face à Bordeaux dimanche, rencontre durant laquelle il a été expulsé pour un geste d’humeur sur Yacine Adli. Neymar devrait donc rater encore plusieurs matches avec le PSG, ce qui ne va pas l’aider à retrouver son meilleur niveau pour le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Dortmund. Dans le podcast After Paris de RMC , Daniel Riolo n’a pas hésité à s’en prendre à Neymar et affiche de gros doutes sur son avenir.

« Avec des performances comme ça, Neymar va se vendre à qui ? »