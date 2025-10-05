PSG - Chevalier : La punchline improbable !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'occasion de la 7ème journée de Ligue 1, le PSG retrouvait le LOSC ce dimanche et pour Lucas Chevalier, c'était forcément un moment particulier. L'ancien joueur du club nordiste a fait un parcours incroyable ces dernières années, lui qui a démarré son aventure à SC Coquelles. Le président du club se souvient d'un garçon déjà très talentueux.

A 23 ans, Lucas Chevalier est devenu aujourd'hui le gardien numéro 1 du PSG. Depuis quelques années, il connaît une belle ascension qui a démarré au SC Coquelles, son premier club. A l'époque, il avait déjà marqué les esprits comme le raconte le président Michel Hardies.

« On a un chimpanzé » Natif de Calais, Lucas Chevalier n'avait jamais quitté le nord de la France avant son arrivée au PSG. Le joueur français a débuté le football au SC Coquelles, un club où il avait déjà marqué son empreinte. « Il manquait un gardien dans l’équipe de son frère, qui évoluait dans la catégorie du dessus. Lucas a alors accepté de dépanner et, un jour, son entraîneur m’a dit : "Michel, on a un chimpanzé". Il fallait voir les arrêts qu’il arrivait à faire pour son âge. Malgré sa petite taille il touchait déjà la barre, c’était phénoménal » raconte Michel Hardies, le président du club, pour Le Parisien.