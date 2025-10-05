PSG - Chevalier : La punchline improbable !

A l'occasion de la 7ème journée de Ligue 1, le PSG retrouvait le LOSC ce dimanche et pour Lucas Chevalier, c'était forcément un moment particulier. L'ancien joueur du club nordiste a fait un parcours incroyable ces dernières années, lui qui a démarré son aventure à SC Coquelles. Le président du club se souvient d'un garçon déjà très talentueux.
A 23 ans, Lucas Chevalier est devenu aujourd'hui le gardien numéro 1 du PSG. Depuis quelques années, il connaît une belle ascension qui a démarré au SC Coquelles, son premier club. A l'époque, il avait déjà marqué les esprits comme le raconte le président Michel Hardies.
« On a un chimpanzé »
Natif de Calais, Lucas Chevalier n'avait jamais quitté le nord de la France avant son arrivée au PSG. Le joueur français a débuté le football au SC Coquelles, un club où il avait déjà marqué son empreinte. « Il manquait un gardien dans l’équipe de son frère, qui évoluait dans la catégorie du dessus. Lucas a alors accepté de dépanner et, un jour, son entraîneur m’a dit : "Michel, on a un chimpanzé". Il fallait voir les arrêts qu’il arrivait à faire pour son âge. Malgré sa petite taille il touchait déjà la barre, c’était phénoménal » raconte Michel Hardies, le président du club, pour Le Parisien.
Le PSG a choisi Lucas Chevalier
Déjà dans le viseur du PSG l'année dernière, Lucas Chevalier a fini par intégrer le club de la capitale cet été à la place de Gianluigi Donnarumma. Le gardien français a fait ses preuves et il pourrait encore passer un cap à son nouveau poste. Son adaptation a été plutôt réussie.