PSG - Transfert à 55M€ : L’annonce surprise de Deschamps !

Alexis Brunet

Cet été, Lucas Chevalier a passé un cap dans sa carrière en rejoignant le PSG contre un chèque de 55M€ bonus compris. Le gardien de but évolue maintenant dans l’un des plus grands clubs européens et cela pourrait lui servir en équipe de France. Didier Deschamps estime que le Parisien a les qualités pour devenir un jour le numéro un des Bleus.

Ce dimanche, Lucas Chevalier va disputer un match spécial. En effet, après avoir quitté Lille cet été pour rejoindre le PSG, le gardien de but va faire son retour au stade Pierre Mauroy pour y affronter son ancienne équipe. Devant les siens, le Français voudra surement briller.

Un transfert à 55M€ pour Chevalier ? En choisissant de rejoindre le PSG, Lucas Chevalier sait qu’il sera davantage scruté. Le portier a de plus remplacé Gianluigi Donnarumma, qui sortait d’une immense saison. Il faudra également que l’ancien Lillois supporte le prix de son transfert, car il pourrait monter jusqu’à 55M€ bonus compris.