PSG : La fête qui dérape complètement avec Yannick Noah !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1996, le PSG remportait la Coupe des Coupes en faisant tomber le Rapid Vienne. Pour mettre toutes les choses de son côté pour cette rencontre, le club de la capitale avait alors fait appel à Yannick Noah en tant que préparateur mental. Alors joueur du PSG, Francis Llacer a d’ailleurs raconté une fête complètement folle avec l’ancien vainqueur de Roland-Garros.

Joueur de tennis, chanteur… Yannick Noah en a eu des casquettes au cours de sa vie. On peut même ajouter celle de préparateur mental pour le PSG. En effet, en 1996, le club de la capitale avait décidé de faire appel à l’ancien vainqueur de Roland-Garros avant la finale de Coupe des Coupes face au Rapid Vienne.

« On avait quartier libre avec Yannick Noah et on s'était mis minables » Francis Llacer a d’ailleurs des souvenirs complètement fous de Yannick Noah. Pour L’Equipe, l’ancien joueur du PSG a en effet raconté : « La plus belle fête à laquelle j’ai pris part ? Celle qui s'est déroulée quelques jours avant cette finale de C2, lors d'un stage à Hendaye. On avait quartier libre avec Yannick Noah et on s'était mis minables ».