PSG : La fête qui dérape complètement avec Yannick Noah !

En 1996, le PSG remportait la Coupe des Coupes en faisant tomber le Rapid Vienne. Pour mettre toutes les choses de son côté pour cette rencontre, le club de la capitale avait alors fait appel à Yannick Noah en tant que préparateur mental. Alors joueur du PSG, Francis Llacer a d’ailleurs raconté une fête complètement folle avec l’ancien vainqueur de Roland-Garros.
Joueur de tennis, chanteur… Yannick Noah en a eu des casquettes au cours de sa vie. On peut même ajouter celle de préparateur mental pour le PSG. En effet, en 1996, le club de la capitale avait décidé de faire appel à l’ancien vainqueur de Roland-Garros avant la finale de Coupe des Coupes face au Rapid Vienne.
Francis Llacer a d’ailleurs des souvenirs complètement fous de Yannick Noah. Pour L’Equipe, l’ancien joueur du PSG a en effet raconté : « La plus belle fête à laquelle j’ai pris part ? Celle qui s'est déroulée quelques jours avant cette finale de C2, lors d'un stage à Hendaye. On avait quartier libre avec Yannick Noah et on s'était mis minables ».
« En fin de soirée, Yannick et moi, on avait piqué un vélo de La Poste et on avait fini en slip dessus. Lui pédalait, moi j'étais sur le porte-bagage, dans les rues d'Hendaye... Pour créer une synergie de groupe, Yannick est très fort ! », a poursuivi Francis Llacer.