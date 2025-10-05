Luis Enrique : Grosse surprise au PSG ?

Pierrick Levallet

Ces derniers temps, le PSG est frappé par une malédiction. Mais cela n’empêche pas la formation parisienne d’obtenir de bons résultats. Luis Enrique peut d’ailleurs profiter de la Ligue 1 pour tester des choses avec son effectif en vue des grandes échéances en Ligue des champions. Le technicien espagnol pourrait même préparer quelques surprises chez les Rouge-et-Bleu.

Depuis quelques semaines maintenant, le PSG voit son effectif être décimé par les blessures. Le club de la capitale a par exemple affronté le FC Barcelone sans Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia, Marquinhos et Joao Neves. Fabian Ruiz s’est d’ailleurs ajouté à la liste pour le déplacement sur la pelouse du LOSC ce dimanche.

Des surprises à venir au PSG ? Luis Enrique doit donc se creuser les méninges pour garder un effectif compétitif malgré ces nombreuses catastrophes. Comme le rapporte Le Parisien, l’entraîneur du PSG peut notamment se servir de la Ligue 1 comme d’un laboratoire pour tester des choses en vue des grandes échéances en Ligue des champions. Le coach de 55 ans pourrait ainsi réserver quelques surprises chez les Rouge-et-Bleu pour les semaines à venir.