PSG : Cette incroyable anecdote sur la remontada de Barcelone

Publié le 24 septembre 2022 à 15h10 par Jules Kutos-Bertin

En 2017, après avoir remporté le match aller 4-0, le PSG avait fini par se faire éliminer par le FC Barcelone en s’inclinant 6-1 au Camp Nou. Une rencontre historique qui a souvent été au cœur des débats en raison de l’arbitrage douteux. Interrogé sur ce sujet, Tony Chapron, ancien arbitre international, a raconté une anecdote incroyable impliquant Unai Emery.

Plus de cinq ans après les faits, le traumatisme est toujours présent dans toutes les têtes des supporters du PSG. Le 8 mars 2017, après avoir remporté le match aller 4-0, le club de la capitale s’incline 6-1 sur la pelouse du FC Barcelone. Un scénario irréel qui scelle le sort du PSG en Ligue des Champions.

Un arbitrage douteux

Même si Paris a été à des années lumières de ses standards habituels ce jour-là, l’arbitrage a souvent été pointé du doigt. Entre les deux pénaltys accordés au Barça, le carton rouge oublié de Piqué et les autres décisions litigieuses, le PSG n’a pas été verni. Le week-end qui a suivi, le club de la capitale affrontait Lorient. Au micro de Canal+ Foot , Tony Chapron, ancien arbitre international, a raconté une folle anecdote sur cette rencontre.

La remontada pic.twitter.com/9pgofNqys3 — The Greatest Football Moments (@GreatFtblMoment) September 23, 2022

« J’ai menti à Unai Emery »