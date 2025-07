PSG : C'est un calvaire, Al-Khelaïfi balance !

Après avoir gagné toutes les compétitions à l'échelle européenne, le PSG est tombé face à Chelsea en finale de la Coupe du Monde des clubs. Interrogé sur la défaite de son équipe, Nasser Al-Khelaïfi (51 ans) a avoué que ses joueurs étaient fatigués contre les Blues.

«Ils étaient fatigués»

« Félicitations à Chelsea. Ils ont mérité leur victoire. On peut être très fiers de ce qu’on a fait cette saison. On voulait gagner cette Coupe du monde des clubs, mais c’est difficile. Les joueurs ont tout donné. Ils étaient fatigués. On a réalisé une très belle saison, la meilleure de l’histoire du club. On est fiers des joueurs, du staff. Cette défaite, c’est bien pour nous, pour la saison prochaine. Il faut être humbles. On est l’équipe la plus jeune de la compétition. Place aux vacances, les joueurs vont pouvoir se reposer. On est très fiers de cette saison, c’est magnifique. C’est vrai qu’on a perdu une finale, mais je suis fier de l’équipe », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi (51 ans), le président du PSG après le coup de sifflet final de la rencontre. Les joueurs parisiens sont désormais en vacances. Ils peuvent donc jouir de quelques semaines de repos bien mérités après une saison 2024-2025 XXL.