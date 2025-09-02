PSG : «C’est magnifique», le retour qui le rend dingue 

Le Paris Saint-Germain retrouvera Kevin Trapp le 4 janvier 2026 au Parc des princes. En effet, l’ex-portier du club parisien a rejoint le voisin du Paris FC à l’intersaison. L’occasion pour le gardien du nouveau rival territorial du PSG en Ligue 1 de s’enflammer pour des retrouvailles qui lui sont chères avec son ancien club.
A tout juste 25 ans, Kevin Trapp décidait de quitter l’Eintracht Francfort pour sauter dans le grand bain au PSG à l’été 2015. En concurrence avec Salvatore Sirigu pendant un an avant que l’Italien s’en aille en prêts au FC Séville et à Osasuna, l’international allemand a vécu de grandes soirées européennes notamment au Parc des princes.
Kevin Trapp au PFC, rendez-vous déjà pris avec le PSG
Transféré définitivement à Francfort à l’été 2019 après déjà une saison en prêt, Kevin Trapp a pris la décision de retrouver le championnat de France ainsi que la capitale. Mais chez le voisin du PSG à Jean Bouin pour y porter les couleurs du Paris FC. Le 4 janvier prochain, les deux clubs de la capitale s’affronteront au Parc des princes. Un rendez-vous déjà coché par Kevin Trapp dans son calendrier.
«Le derby le plus proche du monde, c’est magnifique»
« Si j’ai regardé la date du derby face au PSG ? (rires) Je ne sais pas la date exacte, mais je sais que ce sera en janvier. Le derby le plus proche du monde, c’est magnifique. Quand on est ici (ndlr à Jean Bouin) on voit le toit du Parc des princes. Aujourd’hui, le PSG est peut-être le plus grand club du monde. Ils ont gagné la Ligue des champions. C’est historique. Si je suis heureux pour eux ? Bien sûr, parce que ça fait longtemps qu’ils travaillent dessus. J’étais content. Aussi la manière dont ils ont joué, c’était bien mérité ». a affirmé Kevin Trapp lors d’une entrevue avec le journaliste Raphaël Domenach pour Canal+.