PSG : C’est confirmé pour Désiré Doué !

Pierrick Levallet

Le PSG a un dernier déplacement à faire avant la trêve internationale d’octobre. Après sa victoire contre le FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi (1-2), le club de la capitale va jouer sur la pelouse du LOSC ce dimanche. Et sauf retournement de situation de dernière minute, Luis Enrique ne devrait pas pouvoir compter sur Désiré Doué.

Désiré Doué vers un nouveau forfait contre le LOSC Comme le rapporte Le Parisien, le crack de 20 ans a poursuivi son travail en vue d’un retour. Mais l’international français semble encore trop juste. Désiré Doué ne devrait donc pas être du déplacement au LOSC ce dimanche. La tendance se confirme au sujet de l’attaquant du PSG.