PSG : C’est confirmé pour Désiré Doué !

Le PSG a un dernier déplacement à faire avant la trêve internationale d’octobre. Après sa victoire contre le FC Barcelone en Ligue des champions ce mercredi (1-2), le club de la capitale va jouer sur la pelouse du LOSC ce dimanche. Et sauf retournement de situation de dernière minute, Luis Enrique ne devrait pas pouvoir compter sur Désiré Doué.
Désiré Doué vers un nouveau forfait contre le LOSC
Comme le rapporte Le Parisien, le crack de 20 ans a poursuivi son travail en vue d’un retour. Mais l’international français semble encore trop juste. Désiré Doué ne devrait donc pas être du déplacement au LOSC ce dimanche. La tendance se confirme au sujet de l’attaquant du PSG.
Le PSG compte encore d'autres absents
Luis Enrique va d’ailleurs devoir composer avec d’autres absents. Outre Ousmane Dembélé, Marquinhos est également forfait. Fabian Ruiz ne devrait également pas être de la partie. En revanche, le PSG pourrait potentiellement compter sur Joao Neves, qui n’a pas joué contre le FC Barcelone par mesure de précaution. À suivre...