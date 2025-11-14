PSG : Ces six joueurs vont partir !

Amadou Diawara

Ce jeudi soir, l'équipe de France a écrasé l'Ukraine au Parc des Princes (4-0). Grâce à ce succès, les Bleus de Didier Deschamps ont composté leur billet pour la Coupe du Monde en Amérique du Nord. Pour cette compétition, le sélectionneur des Bleus pourrait convoquer six joueurs du PSG : Lucas Chevalier, Lucas Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola.

Pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires à la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France a affronté l'Ukraine au Parc des Princes. Grâce à leur victoire nette et sans bavure (4-0), les Bleus ont validé leur ticket pour la compétition qui sera organisé en Amérique du Nord (Etats-Unis, Mexique et Canada).

Mondial 2026 : Deschamps va convoquer Chevalier, Dembélé, Doué et Barcola