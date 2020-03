Foot - PSG

PSG : Ce témoignage fort sur la qualification contre Dortmund !

Publié le 12 mars 2020 à 19h45 par A.C.

Les joueurs comme les membres du staff du paris Saint-Germain semblent vraiment soulagés par la victoire face au Borussia Dortmund, en huitième de finale retour de Ligue des Champions (2-0).

Ils l’ont fait. Après la défaite du match aller (2-1), leParis Saint-Germain a réussi à inverser la tendance pour s’imposer face au Borussia Dortmund, dans un Parc des Princes à huis clos. Les portes des quarts de finale de Ligue des Champions s’ouvrent donc pour le PSG, qui n'avait plus atteint ce stade de la compétition depuis 2016. En marge de la rencontre on a d’ailleurs pu assister à des scènes de fêtes et une communion, à distance, avec les supporters.

« On a pris tellement cher ces dernières années, ça nous fait tellement de bien »