PSG : Ce «caprice» du Qatar le fait craquer, il balance cash !

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche depuis plusieurs mois à construire un nouveau stade. Cependant, ce projet titanesque prend du temps, alors que les dirigeants parisiens n’ont pas encore choisi leur site. Si ce dernier pourrait prendre forme à Massy (Essonne), certains n’y voient là qu’un caprice entrepris par QSI.
Le PSG veut quitter le Parc des Princes. Fin 2024, le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi confirmait à RMC que les dirigeants du club de la capitale souhaitaient bâtir un nouveau stade. Depuis de longs mois désormais, plusieurs sites sont envisagés, dont celui de Massy en Essonne (91).
Le PSG pourrait s’installer à Massy
Au sein de cette ville, le site de la Tuilerie pourrait potentiellement accueillir le nouveau stade du PSG. Pour certains habitants venus à la rencontre du site organisée par la municipalité, cette volonté de QSI de venir s’implanter loin du Parc des Princes s’apparente à rien d’autre qu’un caprice.
« C’est un caprice de stars d’en vouloir un autre »
« Le PSG a déjà un stade, c’est un caprice de stars d’en vouloir un autre. Personnellement, je ne suis pas sensible aux arguments qui disent que ce projet sera bon pour la ville. Pour moi, il symboliserait la perte d’un espace de vie. En termes de vie locale, un stade, ce n’est pas pour tout le monde. Je préfère avoir un nouveau quartier avec des parcs pour se promener plutôt qu’un stade avec des grilles fermées parce qu’il n’y a pas de match », confie d’ailleurs l’un d’entre eux au Parisien.