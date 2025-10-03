Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, mais le PSG cherche depuis plusieurs mois à construire un nouveau stade. Cependant, ce projet titanesque prend du temps, alors que les dirigeants parisiens n’ont pas encore choisi leur site. Si ce dernier pourrait prendre forme à Massy (Essonne), certains n’y voient là qu’un caprice entrepris par QSI.

Le PSG veut quitter le Parc des Princes. Fin 2024, le président du club parisien Nasser Al-Khelaïfi confirmait à RMC que les dirigeants du club de la capitale souhaitaient bâtir un nouveau stade. Depuis de longs mois désormais, plusieurs sites sont envisagés, dont celui de Massy en Essonne (91).

Le PSG pourrait s’installer à Massy Au sein de cette ville, le site de la Tuilerie pourrait potentiellement accueillir le nouveau stade du PSG. Pour certains habitants venus à la rencontre du site organisée par la municipalité, cette volonté de QSI de venir s’implanter loin du Parc des Princes s’apparente à rien d’autre qu’un caprice.