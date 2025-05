PSG : «Catastrophique», Luis Enrique se lâche !

Amadou Diawara

A la peine lors de la saison régulière de la Ligue des Champions, le PSG a réussi l'exploit de se qualifier pour la finale de la compétition. Interrogé après la victoire contre Arsenal ce mercredi soir, Luis Enrique a reconnu que les premiers résultats de son équipe en C1 étaient « catastrophiques ».

Ce mercredi soir, le PSG s'est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions. Et pourtant, le club de la capitale aurait pu être éliminé dès la saison régulière de la C1.

Ligue des Champions : Le PSG revient de très loin

Interrogé au micro de Canal + après la victoire face à Arsenal, Luis Enrique est revenu sur les débuts compliqués du PSG en Ligue des Champions cette saison. Le coach parisien n'ayant pas pesé ses mots pour qualifier les résultats de son équipe.

«C’était injuste»

« Surpris d’être en finale ? Je me rappelle d’une réunion avec les joueurs quand les résultats étaient catastrophiques en Ligue des Champions, alors que c’était injuste. Moi et mon staff disions : "On est l’une des meilleures équipes d’Europe. On n’a pas l’efficacité mais ça va aller." Les joueurs ont été sensationnels et c’est un moment magnifique aujourd’hui (mercredi) pour nos supporters », a confié Luis Enrique, l'entraineur du PSG.