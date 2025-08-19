PSG : Cash, Riolo prédit un flop en direct !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Ibrahim Mbaye est un crack qui a fait ses armes dans l'académie du PSG comme Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. L'ailier de 17 ans dispose d'un temps de jeu régulier dernièrement, mais disposerait d'un plafond de verre pour performer dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique d'après Daniel Riolo.

Au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première. Depuis la Coupe du monde des clubs, l'attaquant de 17 ans issu de l'académie parisienne enchaîne les apparitions et a notamment pris part à la Supercoupe d'Europe contre Tottenham la semaine dernière (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) ainsi qu'à la première du PSG en championnat sur la pelouse du FC Nantes (1-0).

«Il a énormément de volonté le petit Mbaye» Néanmoins, aux yeux de Daniel Riolo, Ibrahim Mbaye devrait à son tour souffrir du syndrome Warren Zaïre-Emery, autre pépite sortie tout droit du centre de formation du PSG. « Warren Zaïre-Emery ? C'est dur à dire, mais il a un déficit technique par rapport aux autres au milieu. Il y en a un autre, je ne sais pas quel avenir le PSG se propose de lui créer ou pas, il a énormément de volonté le petit Mbaye ».