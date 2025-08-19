PSG : Cash, Riolo prédit un flop en direct !

Ibrahim Mbaye est un crack qui a fait ses armes dans l'académie du PSG comme Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. L'ailier de 17 ans dispose d'un temps de jeu régulier dernièrement, mais disposerait d'un plafond de verre pour performer dans le Paris Saint-Germain de Luis Enrique d'après Daniel Riolo.
Au Paris Saint-Germain, Ibrahim Mbaye a gravi les échelons jusqu'à l'équipe première. Depuis la Coupe du monde des clubs, l'attaquant de 17 ans issu de l'académie parisienne enchaîne les apparitions et a notamment pris part à la Supercoupe d'Europe contre Tottenham la semaine dernière (2-2 puis 4-3 aux tirs au but) ainsi qu'à la première du PSG en championnat sur la pelouse du FC Nantes (1-0).
«Il a énormément de volonté le petit Mbaye»
Néanmoins, aux yeux de Daniel Riolo, Ibrahim Mbaye devrait à son tour souffrir du syndrome Warren Zaïre-Emery, autre pépite sortie tout droit du centre de formation du PSG. « Warren Zaïre-Emery ? C'est dur à dire, mais il a un déficit technique par rapport aux autres au milieu. Il y en a un autre, je ne sais pas quel avenir le PSG se propose de lui créer ou pas, il a énormément de volonté le petit Mbaye ».
«Il n'est pas dans les standards PSG»
Sur les ondes de RMC pendant l'After Foot dimanche soir, l'éditorialiste de la radio n'a pas manqué de faire savoir que techniquement parlant, Ibrahim Mbaye ne devrait pas apporter satisfaction à Luis Enrique et au staff technique du PSG. « Mais, techniquement, il n'est pas dans les standards PSG, pas dans les standards catalans (ndlr de Luis Enrique) ».