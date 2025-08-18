Quatre joueurs de folie sont annoncés au PSG !

Au sein de son effectif, le PSG dispose de nombreux joueurs portugais. Le résultat sans doute de la proximité entre le conseiller sportif Luis Campos et le marché portugais. Ancienne gloire du club parisien, Pedro Miguel Pauleta s’est félicité du niveau affiché par ses compatriotes sous les ordres de Luis Enrique.
Le PSG dispose d’un effectif étoilé. Arrivé au sein de l’organigramme du club parisien en 2022, Luis Campos a bâti ce dernier aux côtés de Luis Enrique. L’objectif de ces deux hommes a rapidement été de mêler talent et comportement exemplaire, en plus de faire confiance à la jeunesse. De par sa proximité avec l’influent agent Jorge Mendes et avec le marché portugais, Luis Campos a rapidement recruté plusieurs jeune joueurs en provenance du Portugal.
Les quatre fantastiques Portugais du PSG
Avec Nuno Mendes en 2021 lorsque Leonardo officiait encore en tant que directeur sportif, (arrivé en provenance du Sporting CP ), Vitinha (recruté en 2022 en provenance de Porto), Gonçalo Ramos et João Neves (recrutés au SL Benfica en 2023 et 2024), le PSG peut se targuer de disposer de quatre joueurs extrêmement intéressants. Alors qu’une grosse communauté portugaise est présente à Paris, Pedro Miguel Pauleta, ancienne gloire du PSG, se réjouit de ces quatre joueurs, qui sont chers aux yeux de Luis Enrique.
« Ils ont des qualités humaines et professionnelles énormes »
« Je les connaissais avant même leur arrivée à Paris. Ils ont commencé à jouer en sélection de jeunes dès 15 ans. C'est une fierté pour moi de voir quatre joueurs (Gonçalo Ramos, Vitinha, Joao Neves et Nuno Mendes) du PSG être si importants (Renato Sanches devrait quitter le club). Ils ont des qualités humaines et professionnelles énormes. Il y a une grosse communauté de Portugais à Paris. J'espère qu'ils vont rester très longtemps au PSG », a ainsi confié celui que l’on surnomme « L’aigle des Açores » auprès de l’Equipe ce dimanche.