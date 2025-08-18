Quatre joueurs de folie sont annoncés au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au sein de son effectif, le PSG dispose de nombreux joueurs portugais. Le résultat sans doute de la proximité entre le conseiller sportif Luis Campos et le marché portugais. Ancienne gloire du club parisien, Pedro Miguel Pauleta s’est félicité du niveau affiché par ses compatriotes sous les ordres de Luis Enrique.

Le PSG dispose d’un effectif étoilé. Arrivé au sein de l’organigramme du club parisien en 2022, Luis Campos a bâti ce dernier aux côtés de Luis Enrique. L’objectif de ces deux hommes a rapidement été de mêler talent et comportement exemplaire, en plus de faire confiance à la jeunesse. De par sa proximité avec l’influent agent Jorge Mendes et avec le marché portugais, Luis Campos a rapidement recruté plusieurs jeune joueurs en provenance du Portugal.

Les quatre fantastiques Portugais du PSG Avec Nuno Mendes en 2021 lorsque Leonardo officiait encore en tant que directeur sportif, (arrivé en provenance du Sporting CP ), Vitinha (recruté en 2022 en provenance de Porto), Gonçalo Ramos et João Neves (recrutés au SL Benfica en 2023 et 2024), le PSG peut se targuer de disposer de quatre joueurs extrêmement intéressants. Alors qu’une grosse communauté portugaise est présente à Paris, Pedro Miguel Pauleta, ancienne gloire du PSG, se réjouit de ces quatre joueurs, qui sont chers aux yeux de Luis Enrique.