PSG : «Ça dégénère», catastrophe à cause de la guerre ?

Comme annoncé par plusieurs médias, Illya Zabarnyi devrait officiellement devenir un joueur du PSG à partir de lundi. Le club parisien a déboursé 66M€ (bonus compris) pour le transfert du défenseur de 22 ans. Ukrainien, ce dernier va retrouver le Russe Matvey Safonov au sein du vestiaire. Une situation potentiellement problématique selon Thibaud Vézirian.
Le PSG boucle un très gros coup sur le mercato estival. Désireux de se renforcer en défense, le club de la capitale a négocié pendant de longues semaines avec Bournemouth pour Illya Zabarnyi. Paris a finalement trouvé un accord total avec le club anglais au cours des dernières heures, et désormais, l’international Ukrainien est attendu prochainement à Paris afin que le transfert soit officiel.
Zabarnyi en conflit avec Matvey Safonov ?
Considéré comme très prometteur, Illya Zabarnyi va ainsi devenir le premier Ukrainien à évoluer sous les couleurs du PSG. A Paris, ce dernier va retrouver Matvey Safonov, international Russe. Alors que depuis février 2022, la guerre sévit entre les deux pays, la situation géopolitique peut-elle créer des tensions au sein du vestiaire du PSG ? En janvier dernier, alors que le club parisien lorgnait déjà Zabarnyi, l’Equipe évoquait déjà un possible malaise entre ce dernier et le gardien russe. Sur sa chaîne Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian a également évoqué cette possibilité, affirmant que ce scénario est tout de même peu probable.
« Il n’y a pas de raison que dans le vestiaire du PSG ça dégénère »
« Zabarnyi qui retrouvera un Russe, Safonov, dans l’effectif. J’en entends déjà expliquer que niveau géopolitique ce n’est pas dingue dans un vestiaire. A moins que les deux soient des extrémistes, normalement, il n’y a pas de raison que dans le vestiaire du PSG ça dégénère. Sauf si l’un des deux ou les deux sont extrémistes. Dans ce cas là, tu étudies avant de faire un transfert de la sorte pour que ça n’arrive pas », a ainsi confié Thibaud Vézirian.