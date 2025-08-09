PSG : «Ça dégénère», catastrophe à cause de la guerre ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Comme annoncé par plusieurs médias, Illya Zabarnyi devrait officiellement devenir un joueur du PSG à partir de lundi. Le club parisien a déboursé 66M€ (bonus compris) pour le transfert du défenseur de 22 ans. Ukrainien, ce dernier va retrouver le Russe Matvey Safonov au sein du vestiaire. Une situation potentiellement problématique selon Thibaud Vézirian.

Le PSG boucle un très gros coup sur le mercato estival. Désireux de se renforcer en défense, le club de la capitale a négocié pendant de longues semaines avec Bournemouth pour Illya Zabarnyi. Paris a finalement trouvé un accord total avec le club anglais au cours des dernières heures, et désormais, l’international Ukrainien est attendu prochainement à Paris afin que le transfert soit officiel.

Zabarnyi en conflit avec Matvey Safonov ? Considéré comme très prometteur, Illya Zabarnyi va ainsi devenir le premier Ukrainien à évoluer sous les couleurs du PSG. A Paris, ce dernier va retrouver Matvey Safonov, international Russe. Alors que depuis février 2022, la guerre sévit entre les deux pays, la situation géopolitique peut-elle créer des tensions au sein du vestiaire du PSG ? En janvier dernier, alors que le club parisien lorgnait déjà Zabarnyi, l’Equipe évoquait déjà un possible malaise entre ce dernier et le gardien russe. Sur sa chaîne Twitch, le journaliste Thibaud Vézirian a également évoqué cette possibilité, affirmant que ce scénario est tout de même peu probable.