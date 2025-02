PSG : Ça balance en direct sur son salaire !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Une fois n’est pas coutume depuis le début de la saison, face à l’AS Monaco, Joao Neves a encore réalisé une performance remarquée et remarquable. Depuis son arrivée en provenance de Benfica, le Portugais ne cesse de prouver pourquoi le PSG avait déboursé 60M€ + 10M€ de bonus pour lui. Mais il a également fallu convaincre Neves de venir et pour cela, le club de la capitale s’est visiblement montré généreux sur le salaire.

Lors du dernier mercato estival, le PSG avait une priorité : recruter un milieu de terrain. Le club de la capitale a fini par trouver son bonheur au Benfica, s’offrant alors l’un des joyaux du football portugais : Joao Neves. Pour recruter le joueur de 20 ans, Paris n’a pas lésiné sur les moyens. Alors que le club lisboète espérait initialement les 120M€ de la clause libératoire comme le10sport.com vous l’avait révélé, un accord a finalement été trouvé à hauteur de 60M€ + 10M€ de bonus pour le transfert de Neves. Et il faut ajouter à cela un très juteux salaire.

Le transfert choc de Kvaratskhelia au PSG ne laisse pas indifférent. Di Campli dénonce un comportement inacceptable ! ⚡️ https://t.co/pzymWFHVkl — le10sport (@le10sport) February 8, 2025

« Le joueur le mieux payé de moins de 20 ans au monde »

Habitué à bien payer ses joueurs, peut-être un peu trop parfois, le PSG se serait donc montré généreux avec Joao Neves. Au micro de L’After Foot, Kevin Diaz a ainsi parlé du salaire du milieu de terrain portugais, visiblement très bien payé. « J’ai entendu dire que Neves ne voulait que le PSG cet été. On l’aime bien Joao Neves, c’est un joueur exceptionnel, mais c’est aussi le joueur le mieux payé de moins de 20 ans au monde », a-t-il balancé sur Neves.

« Je pense que l'idéologie de ce club est parfaite pour moi »

L’argent du PSG a-t-il pour autant pesé dans la balance au moment de faire un choix pour Joao Neves ? Récemment, le Portugais était revenu sur sa décision de rejoindre le club de la capitale et il avait expliqué : « À l'époque, je ne m'attendais pas à quitter le club, mais je connaissais les besoins de Benfica et je savais que c'était peut-être une option de partir et vu la proposition du PSG, comment ils m’ont parlé du club, ce qu'ils m'ont dit, ce qu’est ce club, l'essence du club, je pense que je vois beaucoup du PSG en moi. C'est un club qui veut parier sur les jeunes, il veut parier sur le football, le beau football. L'important est comment nous gagnons, comment nous jouons avec le ballon. Je pense que l'idéologie de ce club est parfaite pour moi ».