PSG : Blessure, ASSE… Mbappé est prêt à tout pour la Ligue des champions !

Publié le 19 août 2020 à 11h00 par Th.B.

Blessé à la cheville, Kylian Mbappé est passé par toutes les émotions afin de pouvoir prendre part au sprint final du PSG en Ligue des champions. Compétition pour laquelle l’attaquant parisien est prêt à « laisser son corps sur le terrain ».

Il s’est fait une vraie frayeur. Le 24 juillet dernier lors de la victoire du PSG en finale de la Coupe de France, Kylian Mbappé sortait sur blessure après un tacle de Loïc Perrin. Verdict ? Le champion du monde tricolore souffrait d’une grosse entorse à la cheville mettant en doute sa participation aux futures échéances de Ligue des champions. Finalement, de volonté et de travail, Mbappé a pu prendre part à une partie du quart de finale de C1 face à l’Atalanta et jouer la quasi totalité de la demi-finale face au RB Leipzig mardi soir (3-0). Dans la foulée de la rencontre, l’attaquant du PSG est revenu sur sa période de doutes en révélant qu’il a à un moment cru ne pas pouvoir prendre part à la fin de la saison parisienne.

« Je pensais que c’était mort… Je vais laisser mon corps sur le terrain »