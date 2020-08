Foot - PSG

PSG - Ligue des champions : Kylian Mbappé envoie un message fort à l’OL !

Publié le 19 août 2020 à 8h50 par La rédaction mis à jour le 19 août 2020 à 8h52

Alors que le PSG a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions mardi soir, Kylian Mbappé a encouragé l’OL à en faire autant pour le bien du football français.