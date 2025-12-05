PSG - Barcola : Daniel Riolo s'explique après l'avoir dézingué !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 2023, après une rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle, Daniel Riolo n'avait pas été tendre avec Bradley Barcola. C'est à ce moment que le surnom de Bambi avait donné à l'ailier parisien. Depuis, le journaliste de RMC continue d'enfoncer Barcola et voilà que Riolo est revenu sur le pourquoi de Bambi.

En direct, sur RMC, Daniel Riolo s'était lâché sur Bradley Barcola à la suite d'un match entre le PSG et Newcastle. C'est alors qu'il avait balancé à propos du joueur de Luis Enrique : « Luis Enrique que c'est un joueur qui est capable de jouer en Ligue des champions alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. Un petit agneau qui ne peut même pas sortir de l'enclos de la ferme ». Et c'est de là que le surnom de Bambi avait été donné à Bradley Barcola.

« Le problème ce n’était pas de tomber à ce moment là sur Barcola... » Sur le plateau de l'émission Hors Jeu, Daniel Riolo est revenu sur ses critiques à l'encontre de Bradley Barcola. Expliquant par ailleurs le surnom de Bambi donné au joueur du PSG, il a alors expliqué : « Barcola est toujours un peu Bambi. J’ai été un peu dur ? Tu n’as pas le sentiment qu’il donne toujours le sentiment d’être un peu Bambi quand tu le vois en Ligue des Champions ? Le propos du soir, c’était vraiment un soir de Ligue des Champions. Dans la foulée, Kvara est recruté, Doué arrive et à chaque fois les mecs lui passent devant. (…) Le problème ce n’était pas de tomber à ce moment là sur Barcola, c’était de dire que dans un match et une période où le PSG devait gagner, je rappelle que le PSG sort de la poule avec une penalty tombé du ciel contre Newcastle à la dernière minute et si tu ne l’as pas, tu ne passes pas et sur le match contre Newcastle, tu fais rentrer un jeune ».