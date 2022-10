Foot - PSG

PSG : Avant la Coupe du Monde, Mbappé se fait dézinguer par Domenech

Publié le 25 octobre 2022 à 15h15 - mis à jour le 25 octobre 2022 à 15h27

Amadou Diawara

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé a créé la polémique en disant que l'Argentine et le Brésil n'affrontaient pas des équipes de haut niveau lors des qualifications pour la Coupe du Monde. Interrogé sur cette sortie, Raymond Domenech a adressé un tacle à la star du PSG et de l'équipe de France.

Il y a quelques mois, Kylian Mbappé a créé la polémique en égratignant l'Argentine de Lionel Messi et le Brésil de Neymar. « L’Argentine et le Brésil ne jouent pas des matches de haut niveau avant de se qualifier pour la Coupe du monde. En Amérique du Sud, le football n’est pas aussi avancé qu’en Europe. Et c’est pourquoi, quand on regarde les dernières Coupes du monde, ce sont toujours les Européens qui gagnent » , avait estimé la star du PSG et de l'équipe de France lors d'un entretien accordé à TNT Sports .

«Il aurait mieux valu que Kylian Mbappé se taise»

Alors que cette sortie a fait réagir en Argentine, et notamment Lionel Messi et Angel Di Maria, Raymond Domenech a été interrogé par Olé . Et l'ancien sélectionneur des Bleus ne s'est pas montré tendre envers Kylian Mbappé.

«On ne peut pas dire une chose pareille»