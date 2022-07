Foot - PSG

PSG : Après son transfert, Ekitike prévient Messi, Neymar et Mbappé

Publié le 29 juillet 2022 à 09h15 par Thibault Morlain

En attendant possiblement l’arrivée d’un autre attaquant, le PSG s’est déjà renforcé offensivement en allant chercher Hugo Ekitike au Stade de Reims. Le voilà désormais aux côtés de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Forcément, cette concurrence va impacter son temps de jeu au PSG, mais Ekitike sait très bien ce qu’il doit faire.

Luis Campos n’aura pas mis longtemps avant de réaliser ses premiers coups au PSG. Et le Portugais a notamment été à l’origine de l’arrivée d’Hugo Ekitike. Un gros pari sur l’avenir réalisé avec l’attaquant qui sortait d’une belle saison avec le Stade de Reims. A 20 ans, Ekitike va désormais continuer d’apprendre aux côtés des meilleurs, à l’instar de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, au milieu de qui il devra se faire une place pour jouer.

« C’est à moi d’imposer ma manière de jouer »

Pour Hugo Ekitike, la concurrence est rude dans l’attaque du PSG. A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien , le néo-Parisien a envoyé un message à ses coéquipiers, confiant : « Si je crains d’avoir un temps de jeu limité face à Messi, Neymar et Mbappé ? Je l’appréhende super bien parce qu’au PSG, la cadence des matchs n’est pas la même qu’ailleurs. Il y a plus de compétitions à jouer et, en côtoyant des joueurs comme Messi, Neymar et Mbappé au quotidien, on progresse forcément. C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble ».

« Mbappé est une source d’inspiration »