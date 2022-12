PSG : Après son transfert au PSG, il dévoile de grosses ambitions

Thibault Morlain

Révélé la saison dernière avec le Stade de Reims, Hugo Ekitike a tapé dans l’oeil du PSG. Lors du dernier mercato estival, il a alors rejoint le club de la capitale, franchissant un énorme cap dans sa carrière. A seulement 20 ans, l’attaquant parisien est déjà très haut, mais Ekitike ne compte pas s’arrêter là.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a enregistré 6 renforts, parmi lesquels on peut retrouver le nom d’Hugo Ekitike. Annoncé comme un grand talent en devenir, l’attaquant de 20 ans a quitté Reims pour rejoindre le club de la capitale. Voilà désormais Ekitike au milieu des stars du PSG comme Mbappé ou Messi et si cela n’est pas simple pour lui depuis le début de la saison, le Français voit les choses en grand.

Mercato - PSG : Une révolution à 600M€ confirmée, coup de tonnerre pour le projet QSI ? https://t.co/8wqDjhV6ta pic.twitter.com/O8b5d45tYr — le10sport (@le10sport) December 11, 2022

Ekitike gère bien les attentes

Pour Le Parisien , Hugo Ekitike s’est confié sur sa relation avec Victor Wembanyama, le crack français du basket. A cette occasion, le joueur du PSG a affiché ses ambitions, lâchant : « Ce qui me rapproche de Wembanyama ? On est tous les deux jeunes, il y a beaucoup d’attentes mais on est à l’aise avec ce qui se passe autour de nous, dans le jeu on est assez techniques. Quand je le vois réussir un geste incroyable ou une perf, ça me motive pour faire la même chose ».

Il veut être le numéro 1