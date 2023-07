Après le drame, le PSG reçoit une excellente nouvelle

Baptiste Berkowicz

Près de deux mois après son accident de cheval, survenu le 28 mai dernier, Sergio Rico n’a pas encore quitté l’hôpital Virgen del Rocio de Séville. Néanmoins, son état s’améliore nettement. Le gardien du PSG va subir une nouvelle opération au cours de la semaine du 31 juillet qui pourrait lui permettre d'envisager sérieusement un retour sur les terrains.

Après le traumatisme, le retour à la vie. Après son accident de cheval en mai dernier, Sergio Rico est resté surveillé de près dans l'hôpital Virgen del Rocio de Séville. Le gardien du PSG se rapproche petit à petit de son quotidien ordinaire. L'Espagnol s'apprête d'ailleurs à franchir une nouvelle étape dans son processus de guérison.

Une nouvelle opération en approche

David Perez, chef du service de neurologie de l’hôpital Universitario 12 de Octubre de Madrid, a précisé auprès de Marca que l’objectif était de « boucher un anévrisme » lors de la prochaine opération de Sergio Rico. Le spécialiste a ajouté : « L’opération consistera à boucher un anévrisme, ce qui se fait aujourd’hui par radiologie interventionnelle, c’est-à-dire en insérant un cathéter qui va de l’aine au cerveau, et l’anévrisme est bouché avec des matériaux qui ne risquent pas de se rompre à l’avenir. En principe, il s’agit d’une procédure simple, et nous devrions donc être optimistes quant aux résultats . » L'Espagnol Sergio Rico poursuit ses différents traitements avant de pouvoir éventuellement refouler les pelouses.

Une poursuite de carrière probable pour Rico