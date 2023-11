PSG : Après Neymar, il se met Mbappé dans la poche !

Thomas Bourseau

Arrivé relativement tôt en provenance de Majorque lors du dernier mercato, Kang-In Lee a eu le temps de profiter quelques semaines de Neymar avant que ce dernier soit transféré en Arabie saoudite. Et alors qu’il s’était rapproché du Brésilien, la recrue parisienne semble en faire de même avec Kylian Mbappé.

Kang-In Lee semble avoir une belle capacité d’adaptation. Natif d’Incheon en Corée du Sud, le récent vainqueur des Jeux Asiatiques parle l’espagnol depuis l’âge de ses 10 ans comme Le Parisien l’a souligné dans ses colonnes du jour.

Kang-In Lee avait déjà bien accroché avec Neymar cet été

Ce samedi, après sa grosse prestation à l’occasion de la réception de Montpellier au Parc des princes vendredi soir au cours de laquelle il a inscrit son premier but en Ligue 1 (3-0), le quotidien de la capitale a révélé que lors de la pré-saison, de par ses facilités en espagnol ainsi que « son sens du show », Kang-In Lee s’était facilement rapproché de Neymar au moment où Kylian Mbappé avait été écarté du groupe en raison de son refus de prolonger son contrat au PSG.

Kylian Mbappé sur la publication Instagram de Lee : «Mon gars»