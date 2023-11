La prochaine signature du PSG déjà connue ?

Arnaud De Kanel

Le mercato hivernal approche à grands pas, toute la spéculation qui l’entoure également. Et lorsqu’on évoque une fenêtre de transferts, difficile de ne pas évoquer le PSG. Après s’être considérablement renforcé cet été, le club de la capitale compte boucler une signature très prochainement.

Le PSG vit jusque là un début de saison assez calme par rapport aux standards de la saison dernière. Le club de la capitale semble avoir gagné en stabilité grâce à un mercato estival efficace. Mais depuis quelques jours, la presse espagnole tente de semer la zizanie en relançant le dossier Kylian Mbappé. Pour autant, à l’approche du mercato hivernal, ce dossier n’est pas prioritaire. En effet, le PSG est concentré sur le nouveau contrat du phénomène Warren Zaïre-Emery.



Zaïre-Emery continue d’impressionner

Le jeune milieu de terrain réalise un début de saison époustouflant. Sélectionné chez les Espoirs et promu capitaine pour sa première cape, Warren Zaïre-Emery est couvé par Thierry Henry qui lui est de bon conseil. Avec le PSG, il s’est également imposé comme un titulaire indiscutable depuis la prise de pouvoir de Luis Enrique. Encore buteur vendredi soir face à Montpellier, décisif pour la cinquième fois consécutive, Zaïre-Emery ne cesse d’impressionner. Ses coéquipiers sont dingues de lui, à l’image de Milan Skriniar. « Warren est un joueur fantastique. J’ai été impressionné quand je suis arrivé à Paris. J’avais entendu parler de Warren, mais je ne savais pas qu’il était aussi fort. C’est un très grand joueur », confie le Slovaque au sujet de son partenaire de club. Déjà adopté dans le vestiaire, Zaïre-Emery l’est tout autant dans les tribunes du Parc des Princes où un chant à sa gloire résonne lors de chaque match. Le phénomène est total et le PSG veut donc boucler sa prolongation au plus vite.

Ça avance entre Zaïre-Emery et le PSG

Comme nous vous l’avons révélé en exclusivité le 27 août dernier sur le10sport.com, les discussions avancent dans le bon sens entre Warren Zaïre-Emery et le PSG. Bien évidemment, le club de la capitale ne veut pas laisser partir son phénomène et compte donc faire un effort. En plus d’une extension de contrat, il y aura une revalorisation salariale à la clé pour Zaïre-Emery. Maintenant que le dossier est très avancé, les deux parties espèrent trouver un accord le plus rapidement possible. Et au vu des dernières sorties du milieu de terrain, le PSG risque de passer à la vitesse supérieure.