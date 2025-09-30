PSG - Al-Khelaïfi : Le mariage que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Entre le PSG et le FC Barcelone, la relation n’a pas toujours été cordiale. Les deux clubs ont parfois été en conflit et n’ont pas hésité à se tacler mutuellement ces dernières années. Mais Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi auraient enterré la hache de guerre. Le président parisien a même proposé à son homologue barcelonais de se joindre à lui à l’ECA.

Ce mercredi soir, le PSG retrouve une vieille connaissance en Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, avec qui il a entretenu une étroite rivalité ces dernières années. La relation n’a d’ailleurs pas toujours été cordiale entre les deux camps, qui se sont parfois taclés mutuellement.

Nasser Al-Khelaïfi veut s’associer à Joan Laporta à l’ECA Mais désormais, tout irait bien mieux entre le PSG et le FC Barcelone. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta ont enterré la hache de guerre. L’ambiance se serait réchauffée entre les deux dirigeants. Le président parisien a même encouragé son homologue barcelonais à se joindre à lui et à rallier les 800 clubs de l’ECA.