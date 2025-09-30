PSG - Al-Khelaïfi : Le mariage que personne n’a vu venir !

Entre le PSG et le FC Barcelone, la relation n’a pas toujours été cordiale. Les deux clubs ont parfois été en conflit et n’ont pas hésité à se tacler mutuellement ces dernières années. Mais Joan Laporta et Nasser Al-Khelaïfi auraient enterré la hache de guerre. Le président parisien a même proposé à son homologue barcelonais de se joindre à lui à l’ECA.
Ce mercredi soir, le PSG retrouve une vieille connaissance en Ligue des champions. Le club de la capitale se déplace sur la pelouse du FC Barcelone, avec qui il a entretenu une étroite rivalité ces dernières années. La relation n’a d’ailleurs pas toujours été cordiale entre les deux camps, qui se sont parfois taclés mutuellement.
Nasser Al-Khelaïfi veut s’associer à Joan Laporta à l’ECA
Mais désormais, tout irait bien mieux entre le PSG et le FC Barcelone. Selon RMC Sport, Nasser Al-Khelaïfi et Joan Laporta ont enterré la hache de guerre. L’ambiance se serait réchauffée entre les deux dirigeants. Le président parisien a même encouragé son homologue barcelonais à se joindre à lui et à rallier les 800 clubs de l’ECA.
«Laporta est une bonne personne»
« Je pense que le Barça serait plus proche. Le Barça a besoin d'être ici plus que quiconque, à cause de sa situation. Si j'étais le président, je reviendrais demain de la même manière. Laporta est une bonne personne et je pense que le Barça serait le club le plus avantagé par sa situation » a même expliqué Nasser Al-Khelaïfi dans des propos rapportés par RMC Sport. Le mariage entre les deux présidents du PSG et du FC Barcelone était inimaginable il y a quelques années. Les voilà désormais presque prêts à se battre main dans la main.