PSG - Al-Khelaïfi : La grosse fake news dénoncée !

Ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen est aujourd'hui proche du club de la capitale et de Nasser Al-Khelaïfi. Des relations qui lui valent certaines critiques aujourd'hui. En effet, à cause de certains de ses commentaires sur RMC, il est accusé par certains d'être un porte-parole du PSG et de son président. Rothen a alors tenu à être très clair à ce propos.

Aujourd'hui à la tête de son émission sur RMC, Jérôme Rothen est invité à commenter régulièrement l'actualité du PSG. Forcément, en tant qu'ancien joueur du club de la capitale, il se range très souvent du bon côté de l'histoire. C'est ainsi qu'aux yeux de certains, Rothen agit en tant que porte-parole du PSG et de Nasser Al-Khelaïfi. Ce qui ne serait toutefois clairement pas le cas...

« Pour rassurer tout le monde, ils ne m’achètent pas » En direct sur RMC, Jérôme Rothen a souhaité répondre à certaines accusations dont il a pu faire l'objet compte tenu de ses relations avec le PSG. L'ancien Parisien a alors assuré : « Pour répondre à ceux qui pensent que je suis le porte-parole du PSG, déjà, je ne travaille pas au PSG. Je n’ai jamais pris un centime de ce côté là. Pour rassurer tout le monde, ils ne m’achètent pas ».