PSG : Al-Khelaïfi a une dette de 51M€, il se fait attaquer en justice

Publié le 13 octobre 2022 à 21h00

Quelques jours seulement après l’information parue sur Kylian Mbappé qui souhaite quitter le PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qui est aussi le patron de beIN SPORTS, a été attaqué en justice par Javier Tebas. Le président de La Liga réclame 51M€ au groupe qatari et a demandé à geler les actifs de la chaîne, requête acceptée par le tribunal.

C’est une période très étrange que vit Nasser Al-Khelaïfi. Au mois de mai dernier, le président du PSG était très fier d’annoncer la prolongation de contrat de Kylian Mbappé après un feuilleton rocambolesque où il a été opposé au Real Madrid. Cinq mois plus tard, Al-Khelaïfi prend le revers de la médaille puisque Mbappé aurait demandé son transfert, estimant que le président du PSG n’a pas tenu ses promesses. Et dans le même temps, Nasser Al-Khelaïfi s’est fait attaquer en justice par une vieille connaissance : Javier Tebas.

Javier Tebas attend 51M€

En effet, le président de La Liga reproche à Nasser Al-Khelaïfi de ne pas avoir payé tous les droits télés et réclame 51M€. Pour rappel, Al-Khelaïfi dirige également le groupe beIN SPORTS , détenteur des droits de La Liga dans plus de 30 pays. Comme le révèle The Athletic , Javier Tebas aurait demandé à geler les actifs de beIN, une requête acceptée par le tribunal. De son côté, le groupe qatari n’aurait appris cette décision qu’au moment où le New York Times est venu chercher une réaction.

Ya no solo es el peligro de los clubes/estado, es que estos controlan operadores de tv, pagan y dejan de pagar,cumplen e incumplen contratos millonarios...a su antojo,como medida de presión para "arrodillarnos"a sus deseos espureos , desde los diversos cargos #ECA, #beintv, #UEFA pic.twitter.com/AWzKx5UHff — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 13, 2022

