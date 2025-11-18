PSG - 440M€ : La grosse accusation du clan Mbappé !

Pierrick Levallet

Les tensions sont toujours bien existantes entre Kylian Mbappé et le PSG. Depuis qu’il est parti libre pour signer au Real Madrid lors de l’été 2024, l’attaquant de 26 ans réclame une somme conséquente à son ancien club. Initialement, le capitaine de l’équipe de France exigeait 55M€. Mais les demandes ont grimpé jusqu’à 263M€ après l’audience de ce lundi aux prud’hommes.

Le PSG réclame 440M€ à Mbappé Le PSG, de son côté, a également fixé un montant démentiel. Les champions d’Europe 2025 attendraient un chèque de 440M€ puisqu’ils n’ont pas pu transférer Kylian Mbappé à l’époque et pour des supposés mensonges. Les avocates du natif de Bondy ont donc lâché une grosse accusation à ce sujet.