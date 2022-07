Foot - PSG

10 ans à Paris, voici les meilleurs moments de Marco Verratti

Publié le 19 juillet à 15h00 par Thomas Bourseau

Marco Verratti est sans contestation possible un incontournable du PSG. Et alors qu’il vient de fêter son dixième anniversaire à Paris, le10sport.com revient sur ses moments les plus marquants en tant que joueur du Paris Saint-Germain.

Sa signature

Le 18 juillet 2012, Marco Verratti débarquait au PSG dans l’anonymat le plus total après avoir effectué quatre saisons à Pescara en Serie B. A 19 ans, celui qui est surnommé Le Petit Hibou, déposait ses valises dans la capitale dans un club qui avait échoué à remporter son premier titre de champion depuis 1994. Finalement, dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic et avec sa tête d’enfant innocent, Verratti a tout doucement fait son trou avant d’entrer directement dans le grand bain en Ligue des champions.

Ses débuts en Ligue des champions

Le 18 septembre 2012, soit deux mois jour pour jour après sa signature au Paris Saint-Germain, Marco Verratti faisait ses premiers pas en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev, quelques semaines avant de souffler sa 20ème bougie.

Son premier but avec le PSG… contre le FC Barcelone

Le 30 septembre 2014, le PSG retrouvait le FC Barcelone seulement quelques mois après l’élimination du club de la capitale en 1/4 de finale de la Ligue des champions. Lors de ce match de poules à multiples rebondissements, qui s’est soldé par une victoire du Paris Saint-Germain sur le score de 3 buts à 2, Marco Verratti inscrivait le premier but de sa carrière au PSG ainsi qu’en Ligue des champions et le tout, de la tête !

Son 1er titre de champion

Après que le PSG version QSI ait échoué à seulement trois points face à Montpellier la saison précédente, Marco Verratti a pu mettre sa main sur le premier titre de champion en Ligue 1 du Paris Saint Germain depuis 1994, en 2012-2013. Le tout, en ayant une avance de 12 points sur l’OM, son éternel rival et dauphin sur la saison en question. Pour les médias du PSG, Verratti est revenu sur ce premier titre « pas facile ». « On luttait chaque match pour ramener les trois points à la maison. Je ne me rappelle pas de grands matchs gagnés avec 4 ou 5 buts d’écart. C’est pour ça que c’était dur. Jouer à Bastia, à Ajaccio… Ca ne jouait pas beaucoup au football, mais fallait gagner avec la bonne ou la mauvaise manière. Je me rappelle la fête que l’on avait fait après dans les rues de Paris, c’était quelque chose que je n’avais jamais essayé avant. Les premières choses sont toujours les plus jolies ».

🗣️ « Quand on reste 10 ans dans un club, c'est qu'on l'aime vraiment. » Découvrez l'interview de Marco Verratti, à l'occasion de ses 🔟 années passées au Paris Saint-Germain ❤️💙#10YearsWithMarco pic.twitter.com/HPaXQSpKMp — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 18, 2022

Son 8ème titre de champion

Le PSG a remporté le 10ème titre de champion de son histoire cette saison. Et par la même occasion, Marco Verratti a célébré avec ses coéquipiers le 8ème titre de champion en tant que joueur du PSG. Un défi qui n’a pas été facile à relever selon lui et toujours pour les médias du PSG. « Parfois, de l’extérieur, les gens pensent que c’est toujours facile, que c’est toujours simple parce que le Paris Saint-Germain gagne le match en entrant sur le terrain. Le match contre Lens, c’était un match que je ne pourrais jamais oublier parce que c’est le match où on a gagné le championnat ».

Son coup de gueule face aux supporters

En mai dernier, à l’occasion d’une rencontre avec les internautes du Parisien , Marco Verratti se livrait sur son coup de gueule datant de quelques semaines par rapport à l’attitude des supporters qui refusaient d’encourager les joueurs du Paris Saint-Germain, n’étant pas en adéquation avec la politique du club et n’appréciant pas les résultats. « Si je comprends la colère des supporters ? (Il souffle) Sincèrement ? Avant de jouer au foot, j’étais un supporteur de Pescara. On n’a jamais gagné un championnat, on luttait toujours pour ne pas descendre, mais j’ai pris du plaisir même si on perdait quasiment toujours. Je pense que leur colère n’est pas simplement liée aux résultats. Madrid a été le révélateur de tout ça, mais il y avait des attentes énormes au début de la saison. On disait : Leonardo et Nasser (Al-Khelaïfi) ont acheté des joueurs formidables, et aujourd’hui c’est leur faute si on ne réussit pas ? C’est trop facile… Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match. Pendant le match, on est tous ensemble. Parfois on n’avait plus l’impression de jouer à la maison. C’est dur à comprendre. On a besoin des supporteurs, et il y a d’autres manières de faire comprendre sa colère. On peut discuter par exemple ».

Son 10ème anniversaire à Paris