«Prêt à me battre» : Un joueur du PSG annonce clairement la couleur !

Avec les arrivées de Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi, Matvey Safonov s'est retrouvé sous le feu des projecteurs. De nombreuses questions se sont ainsi posées sur le gardien russe et son avenir au PSG. Partira ? Ne partira pas ? Le principal intéressé a été très clair concernant ses intentions : Safonov est prêt à partir au combat.

Après Renato Marin, ce sont Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi qui ont intégré l'effectif du PSG lors de ce mercato estival. De quoi impacter directement Matvey Safonov. En effet, le club de la capitale s'est donc offert un nouveau gardien avec l'ancien portier de Lille, mais pas de quoi rebattre les cartes pour le Russe qui va rester dans son rôle de doublure après avoir été celle de Gianluigi Donnarumma. Et pour ce qui est du recrutement du défenseur ukrainien, les regards se sont tournés vers Safonov pour voir comment allait se dérouler la cohabitation étant donné la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Tout cela a ainsi fait également apparaitre des interrogations sur l'avenir du Russe à Paris.

« Je suis prêt à me battre pour de nouveaux trophées et de nouvelles opportunités » Sur Telegram, Matvey Safonov a pris la parole à propos de sa situation actuelle au PSG. Le joueur de Luis Enrique a alors clairement annoncé la couleur, balançant : « Je vous partage mon ressenti après les trois premières semaines d'entraînement. Les vacances m'ont fait du bien ; je me suis plongé corps et âme dans le travail dès les premiers jours. Je n'ai pas ressenti la moindre gêne par rapport à la saison dernière. Je me suis rechargé émotionnellement et je suis prêt à me battre pour de nouveaux trophées et de nouvelles opportunités ».