Polémique avec le PSG, la FFF s'en mêle

Dimanche dernier, le PSG a battu l’OM (4-0) sur sa pelouse. Une rencontre marquée par des chants jugés homophobes par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Alors que le PSG a fermement condamné ces faits, le club parisien sera entendu le 5 octobre prochain par la LFP. En attendant, c’est le président de la FFF Philippe Diallo qui s’est exprimé à ce sujet.

Depuis plusieurs années, les instances françaises tentent de combattre plusieurs cas présents dans le football professionnel, et plus particulièrement au sein des stades, comme l’homophobie, le racisme, ou encore la discrimination. Alors que ce dimanche, plusieurs supporters du PSG ont entonné plusieurs chants à l’encontre des joueurs de l’OM, le gouvernement français a vite réagi.

Le gouvernement condamne les propos de certains supporters du PSG

C’est le cas notamment de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castera. Cette dernière avait fortement dénoncé ces chants parisiens à l’égard des Marseillais, en raison notamment des propos jugés homophobes que comportaient ces derniers. La ministre n’avait également pas hésité à demander l’arrêt des rencontres lorsque ce type d’événement en venait à se produire en France.

« Il faut condamner ce type de propos »