Plombé par le PSG, il abandonne !

Dernièrement, Ronald Araujo a demandé au FC Barcelone de lui accorder un repos indéterminé afin de reposer sa santé mentale. D’après la presse catalane, le défenseur uruguayen aurait été très marqué par Luis Enrique et le PSG, qui avait demandé à ses joueurs de le presser en raison de ses difficultés avec le ballon lors de l’édition 2023-2024 de la Ligue des Champions.

En détresse. Expulsé face à Chelsea la semaine dernière, Ronald Araujo a décidé de se retirer provisoirement de l’effectif du FC Barcelone. Touché mentalement, le défenseur uruguayen ne s’en sort plus. Et Luis Enrique et le PSG ne seraient pas étrangers à ce mal-être à en croire la presse catalane.

Luis Enrique a plombé Ronald Araujo Au sein du documentaire « Vous ne pouvez pas comprendre » lui étant dédié, l’entraîneur du PSG expliquait à son staff et à ses joueurs que Ronald Araujo était le point faible du Barça avant le match retour opposant Paris à Barcelone en 2023-2024 : « Qu’est-ce qu’on va faire ? On va laisser jouer Araujo. Qu’il vienne avec le ballon, quand il le lâche, c’est là qu’on presse », indiquait Luis Enrique. D’après le média catalan Ara, le visionnage de cette séquence a laissé des séquelles à Ronald Araujo.