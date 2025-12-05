«Pas un crack» : La terrible réponse lâchée pour le PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l'été 2023, le PSG n'a pas hésité à sortir le chéquier pour aller recruter Bradley Barcola à l'OL. Ce sont ainsi 50M€ qui ont été dépensés pour s'offrir l'international français. S'il a depuis confirmé tout son talent depuis son arrivée à Paris, Barcola doit encore convaincre certains. C'est notamment le cas de Daniel Riolo.

Malgré la grosse concurrence en attaque au PSG, Bradley Barcola joue les premiers rôles avec Luis Enrique. A 23 ans, l'international français a brillé avec le club de la capitale, même si c'est un peu plus compliqué pour lui actuellement. Barcola ne gagne donc pas vraiment des points en ce moment alors que Daniel Riolo doute toujours autant de son potentiel.

Riolo pas fan de Barcola ! N'étant pas le plus grand fan de Bradley Barcola, Daniel Riolo en a remis une couche à ce sujet. Ainsi, pour Hors Jeu, il a notamment balancé à propos du joueur du PSG : « Barcola, je ne trouve pas que ce soit un crack. Je l’ai toujours dit ».