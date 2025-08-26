«Pas un adepte des boites de nuit», le PSG peut souffler !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Illia Zabarnyi est depuis quelques jours maintenant un joueur du PSG. Arrivé de Bournemouth, l'Ukrainien a donc posé ses valises à Paris. Et que le club de la capitale se rassure, son nouveau défenseur central ne devrait pas céder aux vices de la vie parisienne, Zabarnyi n'étant notamment pas attiré par les sorties en boite de nuit.

Rapidement identifié comme une priorité du PSG pour ce mercato estival, Illia Zabarnyi a bel et bien fini par rejoindre le club de la capitale. Arrivé en provenance de Bournemouth, l'Ukrainien entre dans un nouveau monde en débarquant à Paris. Mais ne comptez pas sur Zabarnyi pour faire des écarts dans les soirées parisiennes.

« Un jeune garçon avec une vieille tête » Journaliste ukrainienne, Iryna Koziupa s'est confiée sur la personne qu'est Illia Zabarnyi. Pour France Bleu, elle a alors expliqué à propos du joueur du PSG : « En Ukraine, on a une expression "un jeune garçon avec une vieille tête" (sourire). Zabarnyi est un jeune homme mais son comportement dégage l'attitude d'une personne beaucoup plus mûre, d'expérience. Ce n'est pas un adepte des boites de nuit ou de sortir comme certains des jeunes de son âge ».